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1 августа, 22:56

Часть сбитой ракеты упала в Севастополе

Несколько воздушных целей сбито в Севастополе после введения ракетной угрозы

Несколько воздушных целей сбито в Севастополе. Как заявил губернатор Михаил Развожаев, в городе объявлена ракетная опасность.

"По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей. <…> в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты. Также обломки упали в районе улицы Острякова, по предварительной информации горят части сбитого БПЛА", — написал Развожаев в телеграм-канале.

Кроме этого есть информация, что части сбитых вражеских целей рухнули в районе улицы Симонка и Учкуевки. Сведения о пострадавших уточняются.

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О работе в Севастополе средств противовоздушной обороны Развожаев сообщал ранее. По его сведениям, военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitrenko Ekaterina

Оксана Попова
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