Часть сбитой ракеты упала в Севастополе

Несколько воздушных целей сбито в Севастополе. Как заявил губернатор Михаил Развожаев, в городе объявлена ракетная опасность.

"По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей. <…> в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты. Также обломки упали в районе улицы Острякова, по предварительной информации горят части сбитого БПЛА", — написал Развожаев в телеграм-канале.

Кроме этого есть информация, что части сбитых вражеских целей рухнули в районе улицы Симонка и Учкуевки. Сведения о пострадавших уточняются.