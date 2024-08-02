Часть сбитой ракеты упала в Севастополе
Несколько воздушных целей сбито в Севастополе после введения ракетной угрозы
Несколько воздушных целей сбито в Севастополе. Как заявил губернатор Михаил Развожаев, в городе объявлена ракетная опасность.
"По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей. <…> в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты. Также обломки упали в районе улицы Острякова, по предварительной информации горят части сбитого БПЛА", — написал Развожаев в телеграм-канале.
Кроме этого есть информация, что части сбитых вражеских целей рухнули в районе улицы Симонка и Учкуевки. Сведения о пострадавших уточняются.
О работе в Севастополе средств противовоздушной обороны Развожаев сообщал ранее. По его сведениям, военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.
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