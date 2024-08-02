Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 22:36

Средства ПВО уничтожают воздушные цели в Севастополе

Развожаев: В Севастополе работает ПВО, военные уничтожают воздушные цели

Севастополь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Севастополь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. <…> Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", — написал он в телеграм-канале.

ВСУ атаковали паромное судно в порту "Кавказ", есть пострадавшие
ВСУ атаковали паромное судно в порту "Кавказ", есть пострадавшие

В последний раз о работе средств противовоздушной обороны в Севастополе сообщалось 23 июля. Тогда было уничтожено 15 украинских беспилотников.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров