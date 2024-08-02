Средства ПВО уничтожают воздушные цели в Севастополе
Развожаев: В Севастополе работает ПВО, военные уничтожают воздушные цели
Севастополь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder
Силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. <…> Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", — написал он в телеграм-канале.
В последний раз о работе средств противовоздушной обороны в Севастополе сообщалось 23 июля. Тогда было уничтожено 15 украинских беспилотников.