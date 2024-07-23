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Регион
23 июля, 07:11
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ВСУ атаковали паромное судно в порту "Кавказ", есть пострадавшие

Губернатор Кондратьев: Дрон ВСУ атаковал паромное судно в порту "Кавказ"

Украинское военные с помощью беспилотников утром атаковали паромное судно в порту "Кавказ" в Керченском проливе. Об инциденте сообщил у себя в телеграм-канале во вторник, 23 июля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. К сожалению, не обошлось без жертв: среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь", — написал губернатор.

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Ранее сообщалось, что над Крымом, Брянской и Белгородской областями сбили за ночь 25 беспилотников. А до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки более 15 беспилотниками. Осколки одного дрона разбили стекло грузовика, второго — упали рядом с домом в районе ещё одного СНТ.

Обложка ©

Сергей Мальгавко/ТАСС

Алексей Берковиц
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