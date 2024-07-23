ВСУ атаковали паромное судно в порту "Кавказ", есть пострадавшие

Украинское военные с помощью беспилотников утром атаковали паромное судно в порту "Кавказ" в Керченском проливе. Об инциденте сообщил у себя в телеграм-канале во вторник, 23 июля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. К сожалению, не обошлось без жертв: среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший.

Ранее сообщалось, что над Крымом, Брянской и Белгородской областями сбили за ночь 25 беспилотников. А до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки более 15 беспилотниками. Осколки одного дрона разбили стекло грузовика, второго — упали рядом с домом в районе ещё одного СНТ.