Российские системы ПВО за сутки сбили 14 снарядов от HIMARS и 61 БПЛА противника

Более 60 беспилотников и 14 снарядов от HIMARS сбили российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России на брифинге в четверг, 1 августа. Ещё один трофей, который упоминается в сводке, это оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США.