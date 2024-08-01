Российские системы ПВО за сутки сбили 14 снарядов от HIMARS и 61 БПЛА противника
Более 60 беспилотников и 14 снарядов от HIMARS сбили российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России на брифинге в четверг, 1 августа. Ещё один трофей, который упоминается в сводке, это оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США.
Всего же с начала проведения специальной военной операции ВС РФ были уничтожены 631 самолёт, 278 вертолётов и 28 795 беспилотных летательных аппаратов противника.
Ранее стало известно, что украинские силы несут колоссальные потери в зоне СВО благодаря успехам росийских войск: только за июль ВСУ лишились более 60 тысяч бойцов.
ТАСС / Николай Гынгазов