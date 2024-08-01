Украинские силы несут колоссальные потери в зоне СВО благодаря успехам росийских войск: только за июль ВСУ лишились более 60 бойцов. Информация следует из сводки Министерства обороны РФ.

Указано, что за первые пять дней июля ВСУ лишились до 9 875 военных на всех направлениях, с 6 по 12 июля — потери составили 14 070, с 13 по 19 июля — до 13 075, с 20 по 31 июля — до 23 610. В общей сложности за этот месяц украинские силы потеряли 60 630 военнослужащих.

Также сообщается, что в среднем ежедневные потери противника составляют около 2 тысяч человек. Зоны ответственности российских группировок "Юг" и "Запад" является для ВСУ самыми смертоносными.