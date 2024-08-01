Минобороны РФ раскрыло потери личного состава ВСУ за июль
Минобороны РФ: ВСУ потеряли за июль более 60 тысяч бойцов в зоне СВО
Украинские силы несут колоссальные потери в зоне СВО благодаря успехам росийских войск: только за июль ВСУ лишились более 60 бойцов. Информация следует из сводки Министерства обороны РФ.
Указано, что за первые пять дней июля ВСУ лишились до 9 875 военных на всех направлениях, с 6 по 12 июля — потери составили 14 070, с 13 по 19 июля — до 13 075, с 20 по 31 июля — до 23 610. В общей сложности за этот месяц украинские силы потеряли 60 630 военнослужащих.
Также сообщается, что в среднем ежедневные потери противника составляют около 2 тысяч человек. Зоны ответственности российских группировок "Юг" и "Запад" является для ВСУ самыми смертоносными.
Тем временем на Украине рада приняла постановление об очередном продлении военного положения и мобилизации в Незалежной. Теперь они будут действовать в ещё течение 90 дней — до 9 ноября 2024 года. Подобное решение принимается Радой уже в 12-й раз с начала специальной военной операции на Украине. Протест не выразил ни один из участвовавших в голосовании парламентариев.
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