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1 августа, 03:20

Минобороны РФ раскрыло потери личного состава ВСУ за июль

Минобороны РФ: ВСУ потеряли за июль более 60 тысяч бойцов в зоне СВО

Украинские силы несут колоссальные потери в зоне СВО благодаря успехам росийских войск: только за июль ВСУ лишились более 60 бойцов. Информация следует из сводки Министерства обороны РФ.

Указано, что за первые пять дней июля ВСУ лишились до 9 875 военных на всех направлениях, с 6 по 12 июля — потери составили 14 070, с 13 по 19 июля — до 13 075, с 20 по 31 июля — до 23 610. В общей сложности за этот месяц украинские силы потеряли 60 630 военнослужащих.

Также сообщается, что в среднем ежедневные потери противника составляют около 2 тысяч человек. Зоны ответственности российских группировок "Юг" и "Запад" является для ВСУ самыми смертоносными.

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Тем временем на Украине рада приняла постановление об очередном продлении военного положения и мобилизации в Незалежной. Теперь они будут действовать в ещё течение 90 дней — до 9 ноября 2024 года. Подобное решение принимается Радой уже в 12-й раз с начала специальной военной операции на Украине. Протест не выразил ни один из участвовавших в голосовании парламентариев.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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