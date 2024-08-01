По расположению ВСУ под Киевом нанесён сокрушительный удар
Подпольщик Лебедев: Склады и расположение ВСУ поражены в Киевской области
Российские силы нанесли удар по месту дислокации и складам ВСУ в Киевской области. Об этом рассказал представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"03:20. Белая Церковь, Киевская область. Прилёт в стороне железнодорожных складов. Сильная детонация. <…> 03:22. Бровары, Киевская область. Прилёт, скорее всего, в место дислокации", — написал Лебедев в телеграм-канале.
Ранее Life.ru писал, что группировка "Запад" ВС России захватила 33 опорных пункта ВСУ. В ходе активных боевых действий мотострелковые подразделения получили контроль над ключевыми позициями украинских войск.
VK / Минобороны РФ