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Регион
1 августа, 02:58

По расположению ВСУ под Киевом нанесён сокрушительный удар

Подпольщик Лебедев: Склады и расположение ВСУ поражены в Киевской области

Российские силы нанесли удар по месту дислокации и складам ВСУ в Киевской области. Об этом рассказал представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

"03:20. Белая Церковь, Киевская область. Прилёт в стороне железнодорожных складов. Сильная детонация. <…> 03:22. Бровары, Киевская область. Прилёт, скорее всего, в место дислокации", — написал Лебедев в телеграм-канале.

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Ранее Life.ru писал, что группировка "Запад" ВС России захватила 33 опорных пункта ВСУ. В ходе активных боевых действий мотострелковые подразделения получили контроль над ключевыми позициями украинских войск.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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