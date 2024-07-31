ВС РФ ударили по аэродрому и складу топлива в Миргороде
Подполье: У аэродрома в Миргороде зафиксировано пять прилётов
Сегодня рано утром в районе военного аэродрома в Миргороде Полтавской области произошло мощное детонирование. По информации, предоставленной координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым, по объекту был нанесён удар.
"Миргород — пять прилётов. По аэродрому прилёты были, трудно сказать, сколько, детонация после второго прилёта или сдвоенный удар", — отметил Лебедев в разговоре ТАСС.
По предварительным данным, один из ударов пришёлся на миргородский топливный склад "Полтаватопливо".
Ранее подпольщики докладывали, что российские войска ударили по складу ВСУ в Краматорске ДНР, где хранились дальнобойные снаряды. Там же уничтожили одну установку РСЗО HIMARS.
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