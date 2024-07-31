ВС РФ ударили по аэродрому и складу топлива в Миргороде

Сегодня рано утром в районе военного аэродрома в Миргороде Полтавской области произошло мощное детонирование. По информации, предоставленной координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым, по объекту был нанесён удар.

"Миргород — пять прилётов. По аэродрому прилёты были, трудно сказать, сколько, детонация после второго прилёта или сдвоенный удар", — отметил Лебедев в разговоре ТАСС.

По предварительным данным, один из ударов пришёлся на миргородский топливный склад "Полтаватопливо".