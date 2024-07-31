Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 05:02

ВС РФ ударили по аэродрому и складу топлива в Миргороде

Подполье: У аэродрома в Миргороде зафиксировано пять прилётов

Сегодня рано утром в районе военного аэродрома в Миргороде Полтавской области произошло мощное детонирование. По информации, предоставленной координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым, по объекту был нанесён удар.

"Миргород — пять прилётов. По аэродрому прилёты были, трудно сказать, сколько, детонация после второго прилёта или сдвоенный удар", — отметил Лебедев в разговоре ТАСС.

По предварительным данным, один из ударов пришёлся на миргородский топливный склад "Полтаватопливо".

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Ранее подпольщики докладывали, что российские войска ударили по складу ВСУ в Краматорске ДНР, где хранились дальнобойные снаряды. Там же уничтожили одну установку РСЗО HIMARS.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Leszek Glasner

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров