В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Взрывы прогремели в Киеве и Белой Церкви
Взрывы прогремели в Киеве, а также в находящемся в области городе Белая Церковь. Об этом сообщает издание "Главком".
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Киевской области звучит воздушная тревога. Предупреждение также действует в Ивано-Франковской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и других областях.
Ранее в Нежине Черниговской области ВС РФ ударили по месту дислокации войск ВСУ. Ранения получили до десяти иностранных наёмников.
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