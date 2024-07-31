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30 июля, 21:20

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в Киеве и Белой Церкви

Взрывы прогремели в Киеве, а также в находящемся в области городе Белая Церковь. Об этом сообщает издание "Главком".

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Киевской области звучит воздушная тревога. Предупреждение также действует в Ивано-Франковской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и других областях.

В Днепропетровске произошла серия взрывов
В Днепропетровске произошла серия взрывов

Ранее в Нежине Черниговской области ВС РФ ударили по месту дислокации войск ВСУ. Ранения получили до десяти иностранных наёмников.

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Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Оксана Попова
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