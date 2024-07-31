В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в Киеве, а также в находящемся в области городе Белая Церковь. Об этом сообщает издание "Главком".

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Киевской области звучит воздушная тревога. Предупреждение также действует в Ивано-Франковской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и других областях.