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26 июля, 05:38

Российские войска ударили по группе иностранных наёмников в Черниговской области, заявили в подполье

Подполье: ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Нежине, ранены наёмники

В городе Нежин Черниговской области ВС РФ ударили по месту дислокации войск ВСУ. Ранения получили до десяти иностранных наёмников, рассказывает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

"В 01:15 в городе Нежин прозвучали взрывы. Удар был нанесён по общежитию, где бандеровцы устроили пункт дислокации", — рассказал подпольщик.

По его словам, в данном пункте дислокации находились артиллеристы. По данным подполья, среди пострадавших до десяти иностранных наёмников. Как установила ранее агентура, в городе присутствуют наёмники из стран Латинской Америки. При этом глава военной администрации региона Вячеслав Чаус утверждал, что инфраструктурный объект, расположенный в Нежине, оказался повреждён в результате взрывов.

Подполье сообщило об ударе по складам с ракетами большой дальности в Киевской области
Подполье сообщило об ударе по складам с ракетами большой дальности в Киевской области

Ранее подпольщики докладывали, что российские войска ударили по складу ВСУ в Краматорске ДНР, где хранились дальнобойные снаряды. Там же уничтожили одну установку РСЗО HIMARS.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Николай Рюмин
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