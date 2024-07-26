В городе Нежин Черниговской области ВС РФ ударили по месту дислокации войск ВСУ. Ранения получили до десяти иностранных наёмников, рассказывает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

"В 01:15 в городе Нежин прозвучали взрывы. Удар был нанесён по общежитию, где бандеровцы устроили пункт дислокации", — рассказал подпольщик.

По его словам, в данном пункте дислокации находились артиллеристы. По данным подполья, среди пострадавших до десяти иностранных наёмников. Как установила ранее агентура, в городе присутствуют наёмники из стран Латинской Америки. При этом глава военной администрации региона Вячеслав Чаус утверждал, что инфраструктурный объект, расположенный в Нежине, оказался повреждён в результате взрывов.