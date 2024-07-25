Подполье сообщило об ударе по складам с ракетами большой дальности в Киевской области

ВС России ударили по складам с ракетами в Белой Церкви Киевской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Прилёт зафиксировали в 04:45.

"Прилетело в бывший арсенал вооружений полка дальней авиации. Арсенал и склады арсенала используются сейчас ВСУ для хранения ракет большой дальности. По сведениям сопротивления, есть большая вероятность того, что там хранятся боеприпасы с обеднённым ураном", — написал подпольщик в телеграм-канале.

Также удары наносились по аэродрому Борисполь и в районе местной нефтебазы. Туда позднее направились кареты скорой помощи. Силовики оцепили микрорайоны Княжицкий и Аэропортовский. К слову, накануне в аэропорту сажали Ил-76, и ВС РФ могли целиться в груз, доставленный им.

А в 03:20 и 03:30 раздались хлопки в Вышгородском районе, где располагаются системы ПВО, РЭБ и склады с ракетами. Также российская армия ударила по району железнодорожной станции города Смела Черкасской области. Поражён состав с военной техникой.

"Досталось" и Измаилу Одесской области. После взрывов в припортовой зоне в Румынию эвакуировали троих иностранных офицеров. А в пригороде Харькова произошёл мощный хлопок с детонацией. Ещё четыре удара нанесли по району Житомира.