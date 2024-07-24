ВС РФ ударили по порту с наёмниками и офицерами ВСУ под Одессой, сообщили в подполье

ВС РФ нанесли удар по порту Измаила Одесской области, сообщил журналистам координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Там находилось около 200 иностранных наёмников, а также высшие офицеры ВСУ. Минимум 32 человека ранены.

"Удар по админзданию порта был без детонации, но самым чувствительным... Агентура сопротивления считает, что в момент удара в здании и рядом находились около двух сотен наёмников", — заявил собеседник РИА "Новости".

По данным информаторов подпольщика, раненых незамедлительно эвакуировали в Румынию. По словам Лебедева, в порт прибыла баржа с военной техникой. Гражданский персонал отстранили от работ, разгрузкой занимались иностранцы.

Также целью российской армии стал местный судоремонтный завод, где находились три военных катера. На месте была мощная детонация. Какие повреждения получила техника, неизвестно.

Кроме того, один удар пришёлся по терминалу с горюче-смазочными материалами и складу с припасами в припортовой зоне. Всего по Измаилу пришлось пять ударов, "детонировало до начало восьмого утра".