Мощный взрыв прогремел на аэродроме ВСУ в Вознесенске

Российские военные нанесли удар по украинскому военному аэродрому Мартыновка в Вознесенске Николаевской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на информаторов.

"Местные жители сообщают о серьёзном ударе и последующей детонации со стороны Мартыновского аэродрома. Виден столб дыма, в сторону аэродрома поехало много скорых. Сам взрыв хорошо ощутили в Вознесенске", — уточнил Лебедев на вопрос ТАСС.