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23 июля, 15:47

Мощный взрыв прогремел на аэродроме ВСУ в Вознесенске

Российские военные нанесли удар по украинскому военному аэродрому в Вознесенске

Российские военные нанесли удар по украинскому военному аэродрому Мартыновка в Вознесенске Николаевской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на информаторов.

"Местные жители сообщают о серьёзном ударе и последующей детонации со стороны Мартыновского аэродрома. Виден столб дыма, в сторону аэродрома поехало много скорых. Сам взрыв хорошо ощутили в Вознесенске", — уточнил Лебедев на вопрос ТАСС.

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Ранее сообщалось, что Греция решила передать США более 30 истребителей пятого поколения F-16 Block-30 для дальнейшей модернизации и передачи ВСУ. Власти Киева на данный момент ожидают порядка 60 списанных F-16 из Норвегии, Нидерландов и Дании. Тем временем в России объявил награду за первые сбитые истребители. Российские военнослужащие, которые первыми собьют переданные ВСУ американские F-15 и F-16, получат по 15 миллионов рублей.

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Wikipedia / Tech. Sgt. Charles Vaughn

Андрей Бражников
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