Мощный взрыв прогремел на аэродроме ВСУ в Вознесенске
Российские военные нанесли удар по украинскому военному аэродрому в Вознесенске
Российские военные нанесли удар по украинскому военному аэродрому Мартыновка в Вознесенске Николаевской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на информаторов.
"Местные жители сообщают о серьёзном ударе и последующей детонации со стороны Мартыновского аэродрома. Виден столб дыма, в сторону аэродрома поехало много скорых. Сам взрыв хорошо ощутили в Вознесенске", — уточнил Лебедев на вопрос ТАСС.
Ранее сообщалось, что Греция решила передать США более 30 истребителей пятого поколения F-16 Block-30 для дальнейшей модернизации и передачи ВСУ. Власти Киева на данный момент ожидают порядка 60 списанных F-16 из Норвегии, Нидерландов и Дании. Тем временем в России объявил награду за первые сбитые истребители. Российские военнослужащие, которые первыми собьют переданные ВСУ американские F-15 и F-16, получат по 15 миллионов рублей.
Wikipedia / Tech. Sgt. Charles Vaughn