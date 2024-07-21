Подполье зафиксировало странную активность на старых аэродромах на Украине Подпольщик Лебедев сообщил об 1-2 самолётах на каждом украинском аэродроме 21 июля, 10:00 На каждом украинском аэродроме стоят один-два самолёта. Обложка © freepik / wirestock

Украина пытается задействовать старые, давно не функционирующие аэродромы, чтобы нарастить авиационную активность. Об этом рассказал ТАСС представитель пророссийского подполья в стране Сергей Лебедев, уточнив, что на каждом таком аэродроме уже стоят по паре самолётов.

"Николаевский аэропорт гражданский сейчас работает тоже в полный рост. Люди видят и слышат там реактивные двигатели, взлёты самолётов", — привёл он пример.

По его словам, сейчас очевидцы замечают там лишь простенькие одномоторные самолёты, которые ВСУ могут использовать для обучения пилотов. Лебедев отметил, что также командование украинской армии пытается задействовать некоторые аэродромы под запуск беспилотников.

Ранее сообщалось, что Греция решила передать США более 30 истребителей пятого поколения F-16 Block-30 для дальнейшей модернизации и передачи ВСУ. По данным Al Jazeera, власти Киева на данный момент ожидают порядка 60 списанных F-16 из Норвегии, Нидерландов и Дании, при том, что Украина запрашивала у партнёров около 150 истребителей.

Авторы Татьяна Миссуми