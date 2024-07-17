Вскрылись планы Греции по поводу истребителей для ВСУ

Греция решила передать США более 30 истребителей пятого поколения F-16 Block-30 для дальнейшей модернизации и передачи ВСУ. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники, близкие к правительству Афин.

В публикации говорится, что власти Киева на данный момент ожидают порядка 60 списанных F-16 из Норвегии, Нидерландов и Дании, при том, что Украина запрашивала у партнёров около 150 истребителей.