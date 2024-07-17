Вскрылись планы Греции по поводу истребителей для ВСУ
Al Jazeera: Греция передаст США 32 истребителя F-16 Block-30 для отправки ВСУ
Греция решила передать США более 30 истребителей пятого поколения F-16 Block-30 для дальнейшей модернизации и передачи ВСУ. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники, близкие к правительству Афин.
В публикации говорится, что власти Киева на данный момент ожидают порядка 60 списанных F-16 из Норвегии, Нидерландов и Дании, при том, что Украина запрашивала у партнёров около 150 истребителей.
"32 образца F-16 от Греции смогут хотя бы в какой-то степени сократить разрыв", — сказано в материале.
Напомним, недавно на саммите НАТО в Вашингтоне попытались испугать Россию новостями об F-16. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что процесс передачи истребителей Киеву уже стартовал. Как уточнялось, истребители будут базироваться на Украине. При этом, по словам экспертов, все аэродромы Незалежной досягаемы для ударов.
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