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16 июля, 13:15

Тому, кто первым собьёт F-15 и F-16, пообещали солидную награду

Минобороны: Военного, который первым собьёт F-15 и F-16, наградят 15 млн рублей

Российские военнослужащие, которые первыми собьют переданные ВСУ американские истребили F-15 и F-16, будут награждены выплатой в размере 15 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на главу компании "ФОРЭС" Илью Потанина сообщили в Министерстве обороны России.

Там отметили, что сегодня была выдана уже седьмая выплата за уничтожение группировкой войск "Центр" танков НАТО на Авдеевском направлении. Всего удалось поразить порядка 17 "Абрамсов" и "Леопардов", за каждую единицу бойцы получили по 500 тысяч рублей.

"Поощрение будет и за уничтожение боевых самолётов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 млн рублей", — приводит слова Потанина пресс-служба военного ведомства.

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Напомним, что затянутая эпопея с передачей Киеву западных истребителей F-16 получила продолжение на недавнем саммите НАТО в Вашингтоне. Присутствовавший на мероприятии госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что самолёты уже начали передавать Украине. Также там сообщили, что базироваться эта техника будет на украинской территории, вот только у Незалежной нет таких аэродромов, по которым не могли бы ударить российские войска.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aqeela_Image

Юрий Лысенко
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