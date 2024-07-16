Тому, кто первым собьёт F-15 и F-16, пообещали солидную награду

Российские военнослужащие, которые первыми собьют переданные ВСУ американские истребили F-15 и F-16, будут награждены выплатой в размере 15 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на главу компании "ФОРЭС" Илью Потанина сообщили в Министерстве обороны России.

Там отметили, что сегодня была выдана уже седьмая выплата за уничтожение группировкой войск "Центр" танков НАТО на Авдеевском направлении. Всего удалось поразить порядка 17 "Абрамсов" и "Леопардов", за каждую единицу бойцы получили по 500 тысяч рублей.