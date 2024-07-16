Вскрылась важная миссия, с которой атташе из США прибыл на Украину, но умер спустя 10 дней
Умерший в Киеве американский атташе Кирлин занимался вопросом поставок F-16
Покойный атташе Посольства США Ричард Кирлин. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Benton County Funeral Home
Атташе американского посольства на Украине, который был найден мёртвым в конце июня в фешенебельной гостинице Hilton в Киеве, был военным советником Ричардом Кирлином. По данным издание "Страна.ua", именно он занимался вопросом поставок истребителей F-16 для ВСУ.
К американскому посольству господин Кирлин был прикомандирован совсем недавно. В Киев он прибыл всего за 10 дней до смерти.
Ранее сообщалось, что в деле о смерти американского военного много несостыковок. Портал TrackANaziMerc, собирающий информацию об иностранных наёмниках в рядах ВСУ, отметил, что умерший в киевской гостинице от непонятной причины технический специалист ВВС на самом деле был военным советником, который вёл свою деятельность "под крышей посольства".
Что касается самих F-16, то на саммите НАТО в Вашингтоне стало известно, что процесс передачи истребителей Киеву уже стартовал. Как уточнялось, истребители будут базироваться на Украине. При этом, по словам экспертов, все аэродромы Незалежной досягаемы для ударов.