Атташе американского посольства на Украине, который был найден мёртвым в конце июня в фешенебельной гостинице Hilton в Киеве, был военным советником Ричардом Кирлином. По данным издание "Страна.ua", именно он занимался вопросом поставок истребителей F-16 для ВСУ.

К американскому посольству господин Кирлин был прикомандирован совсем недавно. В Киев он прибыл всего за 10 дней до смерти.