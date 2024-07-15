Погибший в киевском отеле атташе Посольства США Ричард Кирлин мог работать в качестве советника ВСУ или командира сложного оборудования. Такую точку зрения выразил политолог и юрист Дмитрий Аграновский в комментарии aif.ru.

"Ричард Рич Гарри Кирлин, 57 лет, неожиданно скончался 24 июня 2024 года в Киеве, Украина", — туманно проинформировали о смерти отставного офицера в похоронном бюро округа Бентон.

Однако в деле о смерти американского военного много несостыковок. Портал TrackANaziMerc, собирающий информацию об иностранных наёмниках в рядах ВСУ, отметил, что умерший в киевской гостинице от непонятной причины технический специалист ВВС на самом деле был военным советником, который вёл свою деятельность "под крышей посольства".

"Западные военные присутствуют в совершенно разных ипостасях: как советники, как непосредственные участники боевых действий и как командиры сложного оборудования. Такого, как те же "Хаймарсы" (HIMARS). Не думаю, что такую технику доверяют украинским военным", — отметил Аграновский.