В Госдепе подтвердили смерть американского госслужащего в Киеве
В Госдепартаменте США подтвердили гибель их государственного служащего, сотрудника посольства на Украине. Соответствующее заявление в среду, 26 июня, сделал глава пресс-службы ведомства Мэттью Миллер.
"Мы можем подтвердить гибель госслужащего, который находился в подчинении главы миссии посольства в Киеве. По нашим сведениям, он умер от естественных причин и нет никаких признаков преступления", — отметил он в беседе с журналистами.
Миллер выразил соболезнования родственникам умершего атташе, не приведя других подробностей. Посольство США на Украине также подтвердило факт гибели дипломата, однако, как и Госдепартамент, не назвало его имени.
Ранее сообщалось, что тело атташе Посольства США нашли 25 июня в элитном отеле Hilton в Киеве. По данным правоохранителей, на теле дипломата не было найдено следов насилия. Согласно медицинским показателям, атташе страдал от повышенного уровня холестерина.
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