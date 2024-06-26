В Госдепе подтвердили смерть американского госслужащего в Киеве

В Госдепартаменте США подтвердили гибель их государственного служащего, сотрудника посольства на Украине. Соответствующее заявление в среду, 26 июня, сделал глава пресс-службы ведомства Мэттью Миллер.

"Мы можем подтвердить гибель госслужащего, который находился в подчинении главы миссии посольства в Киеве. По нашим сведениям, он умер от естественных причин и нет никаких признаков преступления", — отметил он в беседе с журналистами.

Миллер выразил соболезнования родственникам умершего атташе, не приведя других подробностей. Посольство США на Украине также подтвердило факт гибели дипломата, однако, как и Госдепартамент, не назвало его имени.