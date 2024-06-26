Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 19:04

В Госдепе подтвердили смерть американского госслужащего в Киеве

В Госдепартаменте США подтвердили гибель их государственного служащего, сотрудника посольства на Украине. Соответствующее заявление в среду, 26 июня, сделал глава пресс-службы ведомства Мэттью Миллер.

"Мы можем подтвердить гибель госслужащего, который находился в подчинении главы миссии посольства в Киеве. По нашим сведениям, он умер от естественных причин и нет никаких признаков преступления", — отметил он в беседе с журналистами.

Миллер выразил соболезнования родственникам умершего атташе, не приведя других подробностей. Посольство США на Украине также подтвердило факт гибели дипломата, однако, как и Госдепартамент, не назвало его имени.

Умер известный украинский политик Геннадий Москаль
Умер известный украинский политик Геннадий Москаль

Ранее сообщалось, что тело атташе Посольства США нашли 25 июня в элитном отеле Hilton в Киеве. По данным правоохранителей, на теле дипломата не было найдено следов насилия. Согласно медицинским показателям, атташе страдал от повышенного уровня холестерина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров