В Киеве в отеле Hilton найден мёртвым атташе Посольства США

В элитном отеле Hilton в Киеве нашли тело атташе Посольства США. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Вчера около 11:00 в гостиничном номере был найден труп атташе Посольства США. На теле не было обнаружено следов насилия. Согласно медицинским показателям, которые предоставило Посольство США, мужчина страдал от повышенного уровня холестерина", — говорится в сообщении.