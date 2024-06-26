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26 июня, 12:28

В Киеве в отеле Hilton найден мёртвым атташе Посольства США

Отель Hilton в Киеве. Фото © hilton.com

Отель Hilton в Киеве. Фото © hilton.com

В элитном отеле Hilton в Киеве нашли тело атташе Посольства США. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Вчера около 11:00 в гостиничном номере был найден труп атташе Посольства США. На теле не было обнаружено следов насилия. Согласно медицинским показателям, которые предоставило Посольство США, мужчина страдал от повышенного уровня холестерина", — говорится в сообщении.

Известно, что дипломат приехал на Украину 15 июня.

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А ранее на Украине в канализации нашли тело британского наёмника Дэниела Берка. Об исчезновении Берка стало известно в середине августа 2023 года, при этом пропал он не во время боёв. Все вещи мужчины остались в его квартире в городе Запорожье. Британские военные эксперты не исключали, что 36-летнего мужчину могли убить из-за денег сослуживцы.

Александра Вишнякова
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