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12 февраля, 07:42

В Германии убили 17-летнего баскетболиста из Киева "за то, что он украинец"

В Дюссельдорфе убили украинского баскетболиста Ермакова, его друг в больнице

Владимир Ермаков. Фото © Пресс-служба Федерации баскетбола Украины

Владимир Ермаков. Фото © Пресс-служба Федерации баскетбола Украины

В немецком Дюссельдорфе напали на украинских баскетболистов, которые играют за немецкую команду Art Giants, "за то, что они украинцы". 17-летний Владимир Ермаков убит, сообщает Федерация баскетбола Незалежной.

"Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они украинцы", — пишет киевская федерация.

Там рассказали, что вместе с Ермаковым нападению группы неизвестных подвергся товарищ по команде Артём Козаченко. Баскетболист сейчас в реанимации с ножевыми ранениями. Погибший Ермаков ранее играл за молодёжную сборную Украины.

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А ранее в Варшаве в жилом доме обнаружили тела россиянина и украинки. За день до этого они ссорились на улице.

Андрей Бражников
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