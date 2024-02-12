В Германии убили 17-летнего баскетболиста из Киева "за то, что он украинец"

В немецком Дюссельдорфе напали на украинских баскетболистов, которые играют за немецкую команду Art Giants, "за то, что они украинцы". 17-летний Владимир Ермаков убит, сообщает Федерация баскетбола Незалежной.

"Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они украинцы", — пишет киевская федерация.

Там рассказали, что вместе с Ермаковым нападению группы неизвестных подвергся товарищ по команде Артём Козаченко. Баскетболист сейчас в реанимации с ножевыми ранениями. Погибший Ермаков ранее играл за молодёжную сборную Украины.