В Польше сообщили о загадочной смерти поссорившихся россиянина и украинки

В Варшаве в жилом доме обнаружили тела россиянина и украинки. За день до этого они ссорились на улице. Об этом сообщает портал Wawa Hot News. Уточняется, что погибшая женщина долгое время жила в Польше.

Известно, что мужчина долго не выходил на связь, поэтому его семья позвонила в полицию. Дежурный патруль выехал на место и опросил жителей дома, в котором находилась пара. Они рассказали, что между мужчиной и женщиной накануне произошёл конфликт.

"Они повздорили на улице, затем ссора перетекла в квартиру. На следующее утро соседи слышали, как оттуда доносились женские крики", — сказано в публикации.

Несколько раз в квартиру звонили, но никто не открыл. Тогда вызвали пожарную охрану, чтобы вскрыть входную дверь. В квартире обнаружили два трупа. Местная прокуратура выдвинула в качестве одной из версий случившегося расширенное самоубийство. Когда человек уходит из жизни, убивая при этом и близкого.