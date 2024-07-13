"Не выживут": В США раскрыли неутешительную участь обещанных Киеву истребителей F-16
NI: Истребители F-16 не выживут в подконтрольном РФ воздушном пространстве
Обещанные киевскому режиму и произведённые в Соединённых Штатах истребители F-16 уже устарели для конфликтов с великими военными державами. Как по этому поводу пишет обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс, эти боевые машины вряд ли выживут в подконтрольном России воздушном пространстве.
"Как только украинцы войдут в контролируемое русскими воздушное пространство, ценность F-16 сразу заметно снизится, равно как и его шансы выжить. <...> В конфликте с великой державой <…> F-16 останется на скамейке запасных", — заявил аналитик.
Специалист подчеркнул, что основной проблемой для данной военной техники является её слишком высокая заметность для средств обнаружения. Самолёт, напомнил эксперт, был спроектирован ещё в годы холодной войны, в связи с чем он не может противодействовать современным системам.
"F-16 не станет волшебной палочкой для Зеленского", — заключил обозреватель, подчеркнув, что столь заметный истребитель не выживет в противостоянии с технологичными войсками.
Напомним, недавно на саммите НАТО в Вашингтоне попытались испугать Россию новостями об F-16. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что процесс передачи истребителей Киеву уже стартовал. Как уточнялось, истребители будут базироваться на Украине. При этом, по словам экспертов, все аэродромы Незалежной досягаемы для ударов.
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