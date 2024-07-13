Обещанные киевскому режиму и произведённые в Соединённых Штатах истребители F-16 уже устарели для конфликтов с великими военными державами. Как по этому поводу пишет обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс, эти боевые машины вряд ли выживут в подконтрольном России воздушном пространстве.

"Как только украинцы войдут в контролируемое русскими воздушное пространство, ценность F-16 сразу заметно снизится, равно как и его шансы выжить. <...> В конфликте с великой державой <…> F-16 останется на скамейке запасных", — заявил аналитик.

Специалист подчеркнул, что основной проблемой для данной военной техники является её слишком высокая заметность для средств обнаружения. Самолёт, напомнил эксперт, был спроектирован ещё в годы холодной войны, в связи с чем он не может противодействовать современным системам.