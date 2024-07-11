Белый дом: Истребители F-16 будут базироваться на Украине
Истребители-бомбардировщики F-16, которые западные страны передают Киеву, будут базироваться на территории Украины. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Самолёты F-16 будут базироваться на Украине", — сказал политик на брифинге.
Напомним, что некоторые союзники Украины, а именно Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия, решили организовать поставки истребителей F-16 для Киева ещё в августе прошлого года. Однако в рядах ВСУ не было тех, кто бы смог управлять такой техникой. Тем не менее, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что процесс передачи истребителей уже стартовал. При этом, по словам экспертов, все аэродромы Украины досягаемы для ударов.
ТАСС / Zuma