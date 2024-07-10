Вашингтон доказал, что находится во главе "банды войны". Так сообщения о начале передачи истребителей F-16 Киеву прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это свидетельство того, что Вашингтон возглавляет банду войны", — констатировала Захарова в беседе с телеканалом "Звезда" в ответ на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об F-16.