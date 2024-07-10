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10 июля, 14:51

Захарова раскрыла истинное лицо Вашингтона на фоне поставок F-16 Киеву

Захарова — о начале поставок F-16 Киеву: Вашингтон возглавляет банду войны

Вашингтон доказал, что находится во главе "банды войны". Так сообщения о начале передачи истребителей F-16 Киеву прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это свидетельство того, что Вашингтон возглавляет банду войны", — констатировала Захарова в беседе с телеканалом "Звезда" в ответ на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об F-16.

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Напомним, что ряд западных партнёров Украины, а конкретно Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия условились организовать поставки истребителей F-16 для Киева ещё в августе 2023 года. Одной из главных проблем этого процесса оказалось отсутствие пилотов. Эксперты же утверждают, что эти самолёты вряд ли протянут больше суток в реалиях украинского конфликта, а соответственно и существенно повлиять на ситуацию на фронтах не смогут. Тем не менее, сегодня, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, стартовал процесс передачи истребителей из Дании и Нидерландов в Украину. Кикаких деталей этой процедуры не озвучивалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Юрий Лысенко
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