"Уже в пути": На форуме НАТО попытались испугать Россию новостями об F-16
Блинкен: Дания и Нидерланды приступили к передаче Украине истребителей F-16
Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A Periam Photography
Дания и Нидерланды запустили процесс передаче Украине истребителей F-16. Об этом проинформировал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе публичного форума НАТО в Вашингтоне. Количество самолётов и сроки передачи он не назвал.
"Рад сообщить, что прямо сейчас, пока мы говорим, осуществляется передача F-16, которые поступят из Дании и Нидерландов. Эти самолёты появятся в небе над Украиной нынешним летом", — сообщил глава Госдепа, добавив, что истребители "уже в пути".
Стоит напомнить, что западные союзники Незалежной, а именно Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия договорились о передаче Киеву истребителей F-16 ещё в августе прошлого года. Однако техникой по-прежнему некому управлять. По мнению экспертов, эти самолёты, даже когда наконец попадут на поле боя, проживут в условиях украинского конфликта не дольше суток, к тому же не окажут значительного влияния на ситуацию на фронтах.