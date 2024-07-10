"Уже в пути": На форуме НАТО попытались испугать Россию новостями об F-16

Дания и Нидерланды запустили процесс передаче Украине истребителей F-16. Об этом проинформировал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе публичного форума НАТО в Вашингтоне. Количество самолётов и сроки передачи он не назвал.

"Рад сообщить, что прямо сейчас, пока мы говорим, осуществляется передача F-16, которые поступят из Дании и Нидерландов. Эти самолёты появятся в небе над Украиной нынешним летом", — сообщил глава Госдепа, добавив, что истребители "уже в пути".