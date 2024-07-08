Российские лётчики смогли выработать тактику, гарантирующую победу в бою над американскими истребителями F-16, которые могут появиться у киевского режима. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

"По большому счёту его аэродинамические характеристики не изменились. Он тот же самый однодвигательный самолёт. Мы знаем его сильные и слабые стороны. И при встрече с ним в ближнем воздушном бою будем загонять в те условия, в которых мы королевичи, а он никто", — прокомментировал заместитель командира специальной истребительной группы.

На данный момент все лётчики независимо от стажа проходят специальные тренировки, где учатся быстро и эффективно вырабатывать тактику боя против любой техники противника, в составе которой и американские самолёты. Командир специальной истребительной группы отметил: уровень профессионализма военнослужащих и манёвренные характеристики российских самолётов настолько высоки, что позволяют с лёгкостью обходить любые засады и подлости врага.