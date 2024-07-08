МИД Нидерландов разочарован реакцией России на решение по экспорту F-16 в Киев
Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sascha Hahn
Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп оказался неудовлетворён реакцией российского посла Владимира Тарабрина на решение Гааги одобрить экспорт 24 истребителей F-16 на Украину. В беседе с Нидерландской радиовещательной корпорацией (NOS) он назвал ответ дипломата "разочаровывающим".
Речь идёт о комментарии посла России в Нидерландах Владимира Тарабрина, в котором тот заявил, что решение Гааги относительно истребителей F-16 рассматривается Москвой как сознательное движение в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. По словам дипломата, воздушные суда и аэродромы для их вылета будут рассматриваться ВС РФ как законные цели.
"Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем", — заявил глава нидерландского МИД и назвал реакцию российского посла "разочаровывающим ответом".
Напомним, что союзники Украины в лице Дании, Нидерландов, Норвегии и Бельгии согласились передать ВСУ истребители F-16 ещё в августе 2023 года. Впрочем, самолётами оказалось некому управлять. Даже если истребители доберутся до зоны СВО, жить им останется около суток, уверены эксперты. Именно поэтому никакого влияния на ситуацию на поле боя американские F-16 не окажут. Тем временем Нидерланды выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 Киеву.