МИД Нидерландов разочарован реакцией России на решение по экспорту F-16 в Киев

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп оказался неудовлетворён реакцией российского посла Владимира Тарабрина на решение Гааги одобрить экспорт 24 истребителей F-16 на Украину. В беседе с Нидерландской радиовещательной корпорацией (NOS) он назвал ответ дипломата "разочаровывающим".

Речь идёт о комментарии посла России в Нидерландах Владимира Тарабрина, в котором тот заявил, что решение Гааги относительно истребителей F-16 рассматривается Москвой как сознательное движение в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. По словам дипломата, воздушные суда и аэродромы для их вылета будут рассматриваться ВС РФ как законные цели.