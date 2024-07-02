Нидерланды выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 Киеву
Минобороны: Нидерланды разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине
Американский истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis
Нидерланды в скором времени передадут первые F-16 Украине. Как следует из письма Палате представителей министра обороны страны Кайсы Оллонгрен, власти дали разрешение на экспорт 24 истребителей.
"19 июня министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолётов F-16 и семи авиационных двигателей F-16. <…> Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину", — сказано в документе.
Напомним, что союзники Украины в лице Дании, Нидерландов, Норвегии и Бельгии согласились передать ВСУ истребители F-16 ещё в августе 2023 года. Впрочем, самолётами оказалось некому управлять. Даже если истребители доберутся до зоны СВО, жить им останется около суток, уверены эксперты. Именно поэтому никакого влияния на ситуацию на поле боя американские F-16 не окажут.