Нидерланды выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 Киеву

Нидерланды в скором времени передадут первые F-16 Украине. Как следует из письма Палате представителей министра обороны страны Кайсы Оллонгрен, власти дали разрешение на экспорт 24 истребителей.

"19 июня министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолётов F-16 и семи авиационных двигателей F-16. <…> Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину", — сказано в документе.