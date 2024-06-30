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Регион
30 июня, 14:20
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"Отошёл!" Российский Су-27 жёстко перехватил датский F-16 и попал на видео

Fighterbomber показал видео перехвата российским Су-27 датского истребителя F-16

Калининградский лётчик, управляя российским истребителем Су-27, жёстко перехватил cамолёт F-16 ВС Дании. Происходящее попало на видео — кадры появились в телеграм-канале Fighterbomber.

Перехват российским Су-27 датского истребителя F-16. Видео © Telegram / Fighterbomber

На ролике запечатлено сближение российского воздушного судна с иностранным. Пилот Су-27П догоняет по параллельной траектории F-16 и перехватывает истребитель. Fighterbomber отметил, что видео стало одним из лучших в своеобразном конкурсе по перехвату техники или профессионализму в бою.

"Первая наклейка уезжает в Калининград лётчику Су-27П. Датский F-16 был не в курсе, что у нас тут конкурсы, но зато поучаствовал и стал знаменитым. Отошёл!" — написал автор, обращаясь к F-16.

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Ранее Life.ru писал, что американский дрон MQ-9 Reaper опасно сблизился с российским Су-35 в Сирии. Избежать столкновения удалось лишь благодаря профессионализму нашего лётчика.

Обложка ©

Telegram / Fighterbomber

Никита Осипов
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