"Отошёл!" Российский Су-27 жёстко перехватил датский F-16 и попал на видео

Калининградский лётчик, управляя российским истребителем Су-27, жёстко перехватил cамолёт F-16 ВС Дании. Происходящее попало на видео — кадры появились в телеграм-канале Fighterbomber.

Перехват российским Су-27 датского истребителя F-16. Видео © Telegram / Fighterbomber

На ролике запечатлено сближение российского воздушного судна с иностранным. Пилот Су-27П догоняет по параллельной траектории F-16 и перехватывает истребитель. Fighterbomber отметил, что видео стало одним из лучших в своеобразном конкурсе по перехвату техники или профессионализму в бою.

"Первая наклейка уезжает в Калининград лётчику Су-27П. Датский F-16 был не в курсе, что у нас тут конкурсы, но зато поучаствовал и стал знаменитым. Отошёл!" — написал автор, обращаясь к F-16.