Американский дрон MQ-9 Reaper опасно сблизился с российским Су-35 в Сирии

Беспилотная авиация международной коалиции во главе с США совершила очередную провокацию в отношении самолёта ВКС РФ в Сирии. Разведывательно-ударный дрон MQ-9 Reaper опасно сблизился с истребителем Су-35, выполняющим плановый полёт. Избежать столкновения удалось лишь благодаря профессионализму лётчика, сообщили в Минобороны со ссылкой на главу Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрия Попова.