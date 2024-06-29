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29 июня, 20:15

Американский дрон MQ-9 Reaper опасно сблизился с российским Су-35 в Сирии

Беспилотная авиация международной коалиции во главе с США совершила очередную провокацию в отношении самолёта ВКС РФ в Сирии. Разведывательно-ударный дрон MQ-9 Reaper опасно сблизился с истребителем Су-35, выполняющим плановый полёт. Избежать столкновения удалось лишь благодаря профессионализму лётчика, сообщили в Минобороны со ссылкой на главу Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрия Попова.

По словам генерал-майора, трагедия едва не произошла 29 июня в промежутке времени с 11:00 до 11:05 над населенным пунктом Эс-Сухне в провинции Хомс. Траектория летательных аппаратов пересеклась на высотах от 7500 до 8500 метров.

"Российский лётчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", — сообщил Попов.

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Это уже третий случай опасного маневрирования американских БПЛА в небе Сирии. 25 июня MQ-9 подрезал истребитель-бомбардировщик Су-34, а уже 27 числа он же едва не протаранил Су-35. Параллельно дроны США курсируют над акваторией Чёрного моря, повышая вероятность инцидентов с летательными аппаратами ВКС РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

Илья Пушкарев
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