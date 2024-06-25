Российский лётчик избежал столкновения с американским БПЛА в Сирии
ЦПВС: Российский лётчик предотвратил столкновение с БПЛА MQ-9 Reaper в Сирии
В Сирии управлявший истребителем-бомбардировщиком Су-34 российский лётчик чуть не столкнулся с модульным беспилотником MQ-9 Reaper коалиции во главе с США после того, как американский дрон опасно приблизился к самолёту ВКС РФ. Как заявил по данному поводу замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов, это произошло в сирийской провинции Хомс.
По словам высокопоставленного военнослужащего, инцидент был зафиксирован над населённым пунктом Эс-Сухне на высотах от семи до восьми тысяч метров. Там американский беспилотник опасно сблизился с российским самолётом, который выполнял плановый полёт.
"Российский лётчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", — заявил генерал.
В начале июня Life.ru писал, что самолёты ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. Генерал-майор Юрий Попов тогда сообщал, что всего было уничтожено два места базирования радикалов.