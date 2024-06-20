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20 июня, 19:29

Российский БПЛА ликвидировал боевиков, готовивших теракт в Сирии

ЦПВС: Российский БПЛА "Форпост-Р" уничтожил боевиков, готовивших теракт в Сирии

В Сирии уничтожена группа боевиков, которая готовила теракт на объекте нефтеперерабатывающей инфраструктуры в стране. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов сообщил, что они были ликвидированы российским ударным беспилотником "Форпост-Р".

"Применением ударного разведывательного БПЛА "Форпост-Р" российского производства в сирийской пустыне в районе НПЗ "Фагдад" уничтожена группа боевиков, готовивших теракт на объекте нефтеперерабатывающей инфраструктуры Сирии", — доложил Попов.

Также он добавил, что за минувшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций ВС Сирии. В провинции Идлиб от снайперского огня террористов погиб один сирийский военнослужащий.

Российские ВКС разгромили пункт базирования боевиков в Сирии
Российские ВКС разгромили пункт базирования боевиков в Сирии

Ранее самолёты ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. Всего было уничтожено два места базирования радикалов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Оксана Попова
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