Российский БПЛА ликвидировал боевиков, готовивших теракт в Сирии

В Сирии уничтожена группа боевиков, которая готовила теракт на объекте нефтеперерабатывающей инфраструктуры в стране. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов сообщил, что они были ликвидированы российским ударным беспилотником "Форпост-Р".

"Применением ударного разведывательного БПЛА "Форпост-Р" российского производства в сирийской пустыне в районе НПЗ "Фагдад" уничтожена группа боевиков, готовивших теракт на объекте нефтеперерабатывающей инфраструктуры Сирии", — доложил Попов.

Также он добавил, что за минувшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций ВС Сирии. В провинции Идлиб от снайперского огня террористов погиб один сирийский военнослужащий.