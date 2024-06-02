Российские ВКС разгромили пункт базирования боевиков в Сирии

Российские воздушно-космические силы ликвидировали место дислокации боевиков в горах провинции Хомс в Сирии. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов на брифинге.

"Ударом ВКС России уничтожено одно место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Амур провинции Хомс", — отчитался генерал-майор.

Вместе с тем он сообщил, что за минувшие сутки БПЛА международной антитеррористической коалиции во главе с США вновь совершили несогласованные с российской стороной полёты. Нарушения также зафиксированы со стороны истребителей F-15 и штурмовиков A-10 Thunderbolt в районе Эт-Танф.