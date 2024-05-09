Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 20:46

Военная полиция России в Сирии развернула колонну "коалиции" из шести Bradley

ЦПВС: Военная полиция РФ в Сирии блокировала колонну "коалиции" из БМП Bradley

БМП Bradley. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

БМП Bradley. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Российская военная полиция блокировала колонну с шестью БМП Bradley "международной антитеррористической коалиции". Как сообщил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов, в результате боевые машины развернулись и отправились назад.

"Восьмого мая в 12:00 в районе населённого пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке подразделением военной полиции ВС РФ была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой международной антитеррористической коалиции в составе шести БМП "Бредли" и двух пикапов. В дальнейшем колонна "коалиции" развернулась и убыла в обратном направлении", — рассказал Попов.

Авиация России уничтожила пункты базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии
Авиация России уничтожила пункты базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии

Ранее сообщалось, что истребитель международной коалиции во главе с США на Ближнем Востоке уничтожил пусковую установку в ответ на попытку ракетной атаки на союзническую базу "Румалин" ("Румейлан") в Сирии. По информации Пентагона, удар был нанесён в рамках "самообороны".

Оксана Попова
  • Новости
  • Сирия
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров