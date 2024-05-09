Военная полиция России в Сирии развернула колонну "коалиции" из шести Bradley

Российская военная полиция блокировала колонну с шестью БМП Bradley "международной антитеррористической коалиции". Как сообщил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов, в результате боевые машины развернулись и отправились назад.

"Восьмого мая в 12:00 в районе населённого пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке подразделением военной полиции ВС РФ была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой международной антитеррористической коалиции в составе шести БМП "Бредли" и двух пикапов. В дальнейшем колонна "коалиции" развернулась и убыла в обратном направлении", — рассказал Попов.