Военная полиция России в Сирии развернула колонну "коалиции" из шести Bradley
ЦПВС: Военная полиция РФ в Сирии блокировала колонну "коалиции" из БМП Bradley
БМП Bradley. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Российская военная полиция блокировала колонну с шестью БМП Bradley "международной антитеррористической коалиции". Как сообщил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов, в результате боевые машины развернулись и отправились назад.
"Восьмого мая в 12:00 в районе населённого пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке подразделением военной полиции ВС РФ была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой международной антитеррористической коалиции в составе шести БМП "Бредли" и двух пикапов. В дальнейшем колонна "коалиции" развернулась и убыла в обратном направлении", — рассказал Попов.
Ранее сообщалось, что истребитель международной коалиции во главе с США на Ближнем Востоке уничтожил пусковую установку в ответ на попытку ракетной атаки на союзническую базу "Румалин" ("Румейлан") в Сирии. По информации Пентагона, удар был нанесён в рамках "самообороны".