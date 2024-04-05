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5 апреля, 19:56

Авиация России уничтожила пункты базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии

Бомбардировщики ВКС России нанесли удар по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из контролируемой международной коалицией зоны Эт-Танф в Сирии. Подробности успешной операции озвучил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Попов.

Генерал-майор подчеркнул, что террористы укрывались от российской авиации в труднодоступных районах республики. Боевики прятались в горных хребтах Аль-Амур провинции Хомс и Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор. Впрочем, спастись от российских лётчиков им не удалось.

"Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей F-16, двумя парами истребителей "Typhoon" и двумя парами штурмовиков А-10 "Thunderbolt", — подчеркнули в ЦПВС.

ЦПВС: ВКС РФ поразили место базирования боевиков в провинции Хомс в Сирии
ЦПВС: ВКС РФ поразили место базирования боевиков в провинции Хомс в Сирии

А недавно ВВС Израиля нанесли ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске. Жертвами атаки стали не менее 11 человек. Россия осудила действия ЦАХАЛ, запросив срочное заседание Совбеза ООН. президент Исламской республики Эбрахим Раиси пообещал, что удар Израиля не останется без ответа.

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Илья Пушкарев
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