Авиация России уничтожила пункты базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии

Бомбардировщики ВКС России нанесли удар по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из контролируемой международной коалицией зоны Эт-Танф в Сирии. Подробности успешной операции озвучил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Попов.

Генерал-майор подчеркнул, что террористы укрывались от российской авиации в труднодоступных районах республики. Боевики прятались в горных хребтах Аль-Амур провинции Хомс и Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор. Впрочем, спастись от российских лётчиков им не удалось.