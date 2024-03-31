ЦПВС: ВКС РФ поразили место базирования боевиков в провинции Хомс в Сирии

В сирийской провинции Хомс российские ВКС уничтожили место базирования боевиков, вышедших из зоны, которую контролируют американцы. Об этом заявил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов.

"31 марта ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-эль-Мраах в провинции Хомс", — сообщил офицер.