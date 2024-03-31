ЦПВС: ВКС РФ поразили место базирования боевиков в провинции Хомс в Сирии
В сирийской провинции Хомс российские ВКС уничтожили место базирования боевиков, вышедших из зоны, которую контролируют американцы. Об этом заявил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов.
"31 марта ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-эль-Мраах в провинции Хомс", — сообщил офицер.
Международная антитеррористическая коалиция во главе с Соединёнными Штатами продолжает нарушать протоколы деконфликтации с нарушением воздушного пространства Сирии, в результате чего создаются опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, отметил Попов. Всего за сутки над районом Эт-Танф имели место пять нарушений двумя истребителями F-15, двумя истребителями Rafale и одним самолётом-разведчиком B-350.
Как писал Life.ru, в начале февраля Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после американских ударов по Сирии и Ираку. В ночь на 3 февраля Белый дом атаковал иранские объекты в этих странах, поразив 85 целей. Тогда же Минобороны Сирии сообщило о гибели мирных жителей в результате действий американской армии. Число жертв увеличилось до 29. В США объяснили, что атака стала ответом на удар по американской военной базе на границе Иордании и Сирии. В МИД РФ назвали действия США вопиющим актом агрессии.
Shutterstock / FOTODOM