Истребитель США взорвал пусковую установку в Сирии в ответ на удар по своей авиабазе

Истребитель международной коалиции во главе с США на Ближнем Востоке уничтожил пусковую установку в ответ на попытку ракетной атаки на союзническую базу "Румалин" ("Румейлан") в Сирии. Удар был нанесён в рамках "самообороны", сообщил представитель Пентагона.

"Сегодня истребитель коалиции уничтожил в порядке самообороны пусковую установку после сообщения о неудавшемся ракетном ударе по базе коалиции в Румейлане, Сирия", — заявили ТАСС в американском военном ведомстве и уточнили, что американские военные в результате атаки не пострадали.