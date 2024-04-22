Истребитель США взорвал пусковую установку в Сирии в ответ на удар по своей авиабазе
Пентагон заявил об уничтожении пусковой установки после удара по базе США в САР
ВВС США. Обложка © Flickr / U.S. Pacific Fleet
Истребитель международной коалиции во главе с США на Ближнем Востоке уничтожил пусковую установку в ответ на попытку ракетной атаки на союзническую базу "Румалин" ("Румейлан") в Сирии. Удар был нанесён в рамках "самообороны", сообщил представитель Пентагона.
"Сегодня истребитель коалиции уничтожил в порядке самообороны пусковую установку после сообщения о неудавшемся ракетном ударе по базе коалиции в Румейлане, Сирия", — заявили ТАСС в американском военном ведомстве и уточнили, что американские военные в результате атаки не пострадали.
Сегодня ночью американский военный аэродром в сирийском Харраб-эль-Джейре подвергся ракетному удару. Атака была совершена представителями движения "Исламское сопротивление Ирака". А в "Катаиб Хезболлах" подтвердили возобновление атак против сил США из-за отсутствия подвижек с выводом американских военных из Ирака.