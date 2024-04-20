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20 апреля, 00:03

В Ираке на военной базе к югу от Багдада прогремел взрыв

РИА "Новости": В Ираке на военной базе к югу от Багдада прогремел взрыв

На расположенной в Ираке военной базе Кальсу, находящейся к югу от Багдада в провинции Бабиль, прогремел взрыв. Об этом передаёт РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в службе безопасности данного ближневосточного государства.

"Взрыв, природа и причины которого пока неясны, произошёл на военной базе Кальсу на севере провинции Бабиль", — заявил собеседник информагентства, подчеркнув, что после случившегося там был виден дым и огонь.

Помимо этого, некоторые арабские средства массовой информации сообщают об одном погибшем и двух пострадавших. Также другие источники в социальных сетях рассказали, что на этот военный объект был совершён авианалёт. В то же время агентство AFP со ссылкой на источник в МВД Ирака подтвердило информацию об одном погибшем и добавило, что пострадали восемь человек.

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Ранее Life.ru писал, что военная база Айн аль-Асад на западе Ирака, используемая силами коалиции под командованием США, в январе текущего года подверглась атаке 20 ракетами. Тогда сообщалось, что несколько человек получили ранения в результате нападения, в том числе американцы.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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