В Ираке на военной базе к югу от Багдада прогремел взрыв

На расположенной в Ираке военной базе Кальсу, находящейся к югу от Багдада в провинции Бабиль, прогремел взрыв. Об этом передаёт РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в службе безопасности данного ближневосточного государства.

"Взрыв, природа и причины которого пока неясны, произошёл на военной базе Кальсу на севере провинции Бабиль", — заявил собеседник информагентства, подчеркнув, что после случившегося там был виден дым и огонь.

Помимо этого, некоторые арабские средства массовой информации сообщают об одном погибшем и двух пострадавших. Также другие источники в социальных сетях рассказали, что на этот военный объект был совершён авианалёт. В то же время агентство AFP со ссылкой на источник в МВД Ирака подтвердило информацию об одном погибшем и добавило, что пострадали восемь человек.