Несколько человек получили ранения при атаке на военную базу в Ираке

Несколько человек получили ранения при обстреле военной базы Айн аль-Асад, расположенной на западе Ирака. Как передаёт портал Baghdad Today, среди пострадавших есть американцы.

Журналисты сообщили, что после ракетного удара за помощью обратились несколько иракских военнослужащих. Помимо этого, лёгкие ранения получили два числившихся в бригаде обслуживания базы американца.

Стоит отметить, что в Багдаде частично подтвердили случившееся. По словам представителя главнокомандующего ВС Ирака Яхьи Расула, в результате нападения ранение получил один иракский военнослужащий, также был причинён ущерб находящемуся в Айн аль-Асаде зданию 29-й бригады.