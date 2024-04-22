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21 апреля, 21:43

Американская военная база в Сирии подверглась ракетному удару со стороны Ирака

Американский военный аэродром в сирийском Харраб-эль-Джейре подвергся ракетному удару. Как пишет портал Shafaq News, атака была совершена представителями движения "Исламское сопротивление Ирака".

По информации портала, удар был нанесён с территории Ирака, из района Хамад-Ага. После этого на территории базы раздались взрывы, а в небо над ней поднялся огромный столб дыма.

Израиль нанёс ракетный удар по Ирану, слышны взрывы у аэропорта Исфахан
Израиль нанёс ракетный удар по Ирану, слышны взрывы у аэропорта Исфахан

Ранее США нанесли авиаудары по иранским объектам в Ираке и Сирии. Всего было поражено 85 целей, и, по словам американского президента Джо Байдена, атаки продолжатся. В Минобороны Сирии сообщило о гибели мирных жителей в результате действий американской армии, а Посольство Ирана в арабской республике — о смерти военного советника "Корпуса стражей исламской революции". Позднее стало известно, что при ударе Соединённых Штатов по Ираку погибли 29 человек. В стране объявлен общенациональный траур.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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