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Регион
2 июня, 00:18

Самолёты ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС РФ нанесли удар по двум местам базирования боевиков в Сирии

Самолёты ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. Как сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов, всего было уничтожено два места базирования радикалов.

"ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Эль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-эз-Зор", — заявил военнослужащий.

Помимо того, генерал рассказал, что за прошедшие сутки в Идлибе члены террористических группировок один раз обстреляли сирийские правительственные войска в зоне деэскалации. Также замглавы ЦПВС сообщил, что российская военная полиция патрулировала некоторые районы в Хасеке и Ракке.

Авиация России уничтожила пункты базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии
Авиация России уничтожила пункты базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии

Ранее Life.ru писал, что 8 мая российская военная полиция блокировала колонну с шестью БМП Bradley международной антитеррористической коалиции. По словам генерал-майора Юрия Попова, в результате боевые машины развернулись и отправились назад.

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Алексей Соловьёв
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