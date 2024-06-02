Самолёты ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии

Самолёты ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. Как сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов, всего было уничтожено два места базирования радикалов.

"ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Эль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-эз-Зор", — заявил военнослужащий.

Помимо того, генерал рассказал, что за прошедшие сутки в Идлибе члены террористических группировок один раз обстреляли сирийские правительственные войска в зоне деэскалации. Также замглавы ЦПВС сообщил, что российская военная полиция патрулировала некоторые районы в Хасеке и Ракке.