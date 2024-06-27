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27 июня, 20:14

Американский дрон пытался протаранить российский истребитель в Сирии

Американский дрон MQ-9 Reaper опасно сблизился с российским Су-35 в Сирии

Операторы разведывательно-ударного дрона MQ-9 Reaper коалиции во главе с Соединёнными Штатами допустили опасное сближение с российским истребителем Су-35 в Сирии. Подробностями воздушного инцидента со ссылкой на выступление главы Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрия Попова поделились в Минобороны.

По данным генерал-майора, летательные аппараты прошли на коротком расстоянии друг от друга 27 июня в промежутке времени с 10:24 до 10:29. Траектории полёта самолёта и БПЛА пересеклись на высоте от семи до восьми тысяч метров над населённым пунктом Эс-Сухне.

"Российский лётчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", — гласит отчёт.

Стало известно об особом интересе Киева к американским дронам MQ-9 Reaper
Стало известно об особом интересе Киева к американским дронам MQ-9 Reaper

Аналогичный инцидент произошёл в сирийской провинции Хомс двумя днями ранее. MQ-9 Reaper едва не протаранил российский истребитель-бомбардировщик Су-34, экипаж которого продемонстрировал высокий профессионализм и смог избежать столкновения.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
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