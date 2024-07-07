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7 июля, 19:08

Новые главы Минобороны и МИД Нидерландов посетили Киев и пообещали поставки F-16

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс и глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс и глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Новые министры обороны и иностранных дел Нидерландов Рубен Брекельманс и Каспар Вельдкамп соответственно в первый раз посетили Украину. Как говорится в пресс-релизе голландского оборонного ведомства, в рамках этой поездки европейские чиновники пообещали в скором времени поставить киевскому режиму истребители F-16.

"Я счёл важным лично послать сигнал о том, что Украина может рассчитывать на нашу постоянную поддержку сейчас и в будущем. Нидерланды продолжат прилагать усилия по обучению украинских солдат и поставке Украине систем вооружения, боеприпасов и оборудования. Обещанные F-16 тоже не заставят себя долго ждать", — приводит голландское МО слова своего начальника.

Там также рассказали, что главы ведомств Нидерландов встретились со своими украинскими коллегами и с Владимиром Зеленским. Брекельманс также заявил, что в ближайшее время Незалежная получит радар зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и три пусковые установки у нему, однако подчеркнул, что точные даты сейчас назвать невозможно.

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Ранее Life.ru писал, что ещё в марте текущего года исполняющая обязанности главы нидерландского Минобороны Кайса Оллонгрен заявляла, что Амстердам передаст Киеву истребители F-16 во второй половине 2024 года. На этой неделе сообщалось, что власти Нидерландов дали разрешение на экспорт 24 этих американских воздушных боевых машин.

Алексей Соловьёв
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