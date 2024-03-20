Нидерланды пообещали Украине первые истребители F-16 во второй половине 2024 года

Американские истребители F-16 будут переданы Нидерландами Киеву во второй половине 2024 года. Такие сроки обозначила и.о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен по итогам визита в Киев.

По информации агентства Reuters, Оллонгрен прибыла на Украину, чтобы "выразить солидарность и объявить о новом пакете помощи". Так, средства в размере 350 млн евро будут переданы на закупку вооружения для F-16 и приобретение современных беспилотных самолётов-разведчиков.