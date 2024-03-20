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20 марта, 19:15

Нидерланды пообещали Украине первые истребители F-16 во второй половине 2024 года

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Американские истребители F-16 будут переданы Нидерландами Киеву во второй половине 2024 года. Такие сроки обозначила и.о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен по итогам визита в Киев.

По информации агентства Reuters, Оллонгрен прибыла на Украину, чтобы "выразить солидарность и объявить о новом пакете помощи". Так, средства в размере 350 млн евро будут переданы на закупку вооружения для F-16 и приобретение современных беспилотных самолётов-разведчиков.

Что касается истребителей, то, по оценке министра, первые самолёты будут отправлены на Украину во второй половине этого года.

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Life.ru напоминает, что Нидерланды и Дания стали первыми странами, согласившимися поставить F-16 Украине. Известно, что ВСУ уже отрабатывают удары на истребителях. При этом также сообщалось, что Киев получит только 6 из 45 обещанных F-16 к лету.

Оксана Попова
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