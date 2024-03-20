Нидерланды пообещали Украине первые истребители F-16 во второй половине 2024 года
Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Американские истребители F-16 будут переданы Нидерландами Киеву во второй половине 2024 года. Такие сроки обозначила и.о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен по итогам визита в Киев.
По информации агентства Reuters, Оллонгрен прибыла на Украину, чтобы "выразить солидарность и объявить о новом пакете помощи". Так, средства в размере 350 млн евро будут переданы на закупку вооружения для F-16 и приобретение современных беспилотных самолётов-разведчиков.
Что касается истребителей, то, по оценке министра, первые самолёты будут отправлены на Украину во второй половине этого года.
Life.ru напоминает, что Нидерланды и Дания стали первыми странами, согласившимися поставить F-16 Украине. Известно, что ВСУ уже отрабатывают удары на истребителях. При этом также сообщалось, что Киев получит только 6 из 45 обещанных F-16 к лету.