Новый министр обороны Британии пообещал Киеву 90 ракет и бульдозер

Лондон в рамках нового пакета военной помощи Украине отправит Киеву 90 ракет Brimstone, а также артиллерийские орудия и боеприпасы. Об этом в воскресенье, 7 июля, заявил новый глава Минобороны Британии Джон Хили.

"Новый пакет включает в себя: четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра, 90 ракет Brimstone, 50 малых катеров, 40 машин для разминирования, десять артиллерийских орудий AS-90, 61 бульдозер для строительства оборонительных позиций", — отметили в кабмине Соединённого Королевства.

При этом Хили подчеркнул, что планирует ускорить в течение 100 дней доставку другого пакета поддержки, обещанного Незалежной ещё в апреле.