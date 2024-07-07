Новый министр обороны Британии пообещал Киеву 90 ракет и бульдозер
Глава МО Британии Хили: Поставим Киеву 90 ракет Brimstone в новом пакете помощи
Новый министр обороны Британии Джон Хили. Обложка © ТАСС / Zuma
Лондон в рамках нового пакета военной помощи Украине отправит Киеву 90 ракет Brimstone, а также артиллерийские орудия и боеприпасы. Об этом в воскресенье, 7 июля, заявил новый глава Минобороны Британии Джон Хили.
"Новый пакет включает в себя: четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра, 90 ракет Brimstone, 50 малых катеров, 40 машин для разминирования, десять артиллерийских орудий AS-90, 61 бульдозер для строительства оборонительных позиций", — отметили в кабмине Соединённого Королевства.
При этом Хили подчеркнул, что планирует ускорить в течение 100 дней доставку другого пакета поддержки, обещанного Незалежной ещё в апреле.
В июне сообщалось, что Лондон выделит пакет помощи Киеву почти на 310 миллионов долларов. Более чем за два года Британия перечислила Украине около 16,25 миллиарда долларов в виде военной, гуманитарной и экономической помощи.