В Британии спрогнозировали конец СВО принятием Украиной всех условий России
UnHerd: Успехи российских военных вынудят Киев принять все условия Москвы
Успехи российских военных на поле боя заставят киевскую власть согласиться на условия РФ для заключения перемирия. Об этом заявил обозреватель Арис Руссинос в статье для британского издания UnHerd.
"Этим летом Россия может добиться успехов на поле боя, вынудив Киев принять условия, которые тот сейчас отвергает", — отметил он.
По его мнению, многие чиновники западных стран придерживаются такой же точки зрения, однако боятся публично говорить об этом. Руссинос отметил, что с каждым разом условия России для урегулирования вопроса становятся всё жёстче.
Как сообщал Life.ru, президент России Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров с Киевом. Он отметил, что для решения вопроса Незалежной нужно вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого и официального отказа Украины от планов вступления в НАТО, по словам президента, огонь будет прекращён незамедлительно. В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, указав, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.
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