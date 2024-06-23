Успехи российских военных на поле боя заставят киевскую власть согласиться на условия РФ для заключения перемирия. Об этом заявил обозреватель Арис Руссинос в статье для британского издания UnHerd.

"Этим летом Россия может добиться успехов на поле боя, вынудив Киев принять условия, которые тот сейчас отвергает", — отметил он.

По его мнению, многие чиновники западных стран придерживаются такой же точки зрения, однако боятся публично говорить об этом. Руссинос отметил, что с каждым разом условия России для урегулирования вопроса становятся всё жёстче.