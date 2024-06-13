Великобритания выделит пакет помощи Украине на $310 млн
Сунак на саммите G7 объявит о выделении Украине пакета помощи на $310 млн
Британия выделит пакет помощи Украине почти на 242 миллиона фунтов стерлингов (310 миллионов долларов по текущему курсу). О помощи объявит премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак на саммите G7 в Италии.
Как сообщается на сайте британского правительства, более чем за два года Лондон выделил Киеву 12,7 миллиарда фунтов стерлингов (16,25 миллиарда долларов) в виде военной, гуманитарной и экономической помощи.
По словам Сунака, Великобритания намерена делать "всё возможное" и "так долго, как это потребуется", чтобы положить конец конфликту на Украине, для чего продолжит поддерживать Киев. Также британский премьер обсудит с другими лидерами стран "Большой семёрки" вопрос об использовании замороженных российских активов для обеспечения нужд Украины.
Ранее сообщалось, что Киев до конца этого года получит 50 миллиардов долларов за счёт замороженных российских активов. Такое решение приняли лидеры стран "Группы семи" (G7).
ТАСС / AP / Yui Mok