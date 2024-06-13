Великобритания выделит пакет помощи Украине на $310 млн

Британия выделит пакет помощи Украине почти на 242 миллиона фунтов стерлингов (310 миллионов долларов по текущему курсу). О помощи объявит премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак на саммите G7 в Италии.

Как сообщается на сайте британского правительства, более чем за два года Лондон выделил Киеву 12,7 миллиарда фунтов стерлингов (16,25 миллиарда долларов) в виде военной, гуманитарной и экономической помощи.

По словам Сунака, Великобритания намерена делать "всё возможное" и "так долго, как это потребуется", чтобы положить конец конфликту на Украине, для чего продолжит поддерживать Киев. Также британский премьер обсудит с другими лидерами стран "Большой семёрки" вопрос об использовании замороженных российских активов для обеспечения нужд Украины.