Лидеры G7 договорились выделить Украине $50 млрд за счёт активов РФ

До конца этого года Киев получит $50 млрд за счёт замороженных российских активов. Как пишет Agence France-Presse (AFP), такое решение приняли лидеры стран Группы семи (G7).

"Соглашение есть. Как всегда у G7, лидеры принимают решение, а технические специалисты затем выполняют свою работу по приданию ему нужного вида, чтобы убедиться, что оно соответствует закону, правилам государственного финансирования, а также финансовым возможностям всех сторон", — пояснил источник агенства агенства.