Лидеры G7 договорились выделить Украине $50 млрд за счёт активов РФ
AFP: Страны G7 договорились о выделении Киеву $50 млрд за счёт активов РФ
До конца этого года Киев получит $50 млрд за счёт замороженных российских активов. Как пишет Agence France-Presse (AFP), такое решение приняли лидеры стран Группы семи (G7).
"Соглашение есть. Как всегда у G7, лидеры принимают решение, а технические специалисты затем выполняют свою работу по приданию ему нужного вида, чтобы убедиться, что оно соответствует закону, правилам государственного финансирования, а также финансовым возможностям всех сторон", — пояснил источник агенства агенства.
Ранее Life.ru писал, что 21 мая Еврокомиссия анонсировала изъятие доходов от российских активов в пользу Украины. Оно состоится уже в июле этого года. В Кремле пообещали не оставлять выходку Брюсселя без ответа. Между тем Венгрия заблокировала изъятие доходов от российских активов и ежегодную отправку Киеву двух миллиардов евро.
Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans