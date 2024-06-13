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12 июня, 23:29

Лидеры G7 договорились выделить Украине $50 млрд за счёт активов РФ

AFP: Страны G7 договорились о выделении Киеву $50 млрд за счёт активов РФ

До конца этого года Киев получит $50 млрд за счёт замороженных российских активов. Как пишет Agence France-Presse (AFP), такое решение приняли лидеры стран Группы семи (G7).

"Соглашение есть. Как всегда у G7, лидеры принимают решение, а технические специалисты затем выполняют свою работу по приданию ему нужного вида, чтобы убедиться, что оно соответствует закону, правилам государственного финансирования, а также финансовым возможностям всех сторон", — пояснил источник агенства агенства.

Фон дер Ляйен: Киев получит 1,5 млрд евро доходов от активов РФ уже в июле
Фон дер Ляйен: Киев получит 1,5 млрд евро доходов от активов РФ уже в июле

Ранее Life.ru писал, что 21 мая Еврокомиссия анонсировала изъятие доходов от российских активов в пользу Украины. Оно состоится уже в июле этого года. В Кремле пообещали не оставлять выходку Брюсселя без ответа. Между тем Венгрия заблокировала изъятие доходов от российских активов и ежегодную отправку Киеву двух миллиардов евро.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Оксана Попова
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