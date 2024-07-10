Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не смогут разместить хвалёные F-16 на Украине Эксперт Козюлин – о поставках F-16: Все аэродромы Украине досягаемы для ударов 10 июля, 15:17 F-16. Обложка © TACC / Zuma

Поставки Украине западных истребителей F-16 — это дестабилизирующий фактор, однако есть ещё очень много вопросов, где они будут базироваться и кто их будет пилотировать. Об этом в беседе с Life.ru заявил военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

"Для того, чтобы передать больше (F-16) нужно иметь хорошую инфраструктуру, подготовленных техников, техническую базу, да и просто аэродромы. На Украине все аэродромы досягаемы для российских ударов, поэтому пока не очень понятно, где они планируют их размещать. С большой вероятностью они разместят их на территории Румынии", — говорит эксперт.

Кроме того, эффективность использования истребителей тоже под вопросом, поскольку ВСУ подготовили не так много пилотов. Козюлин не исключает, что Киев будет использовать для этого зарубежных наёмников из состава ВВС натовских государств.

Эксперт также объяснил, как ВСУ могут использовать F-16.

"Эти самолёты будут на низкой высоте перелетать через Чёрное море и наносить удары. Либо над территорией Украины пытаться перехватывать российские ракеты, то есть будут двойную двойную функцию выполнять: противовоздушную и ударную", — предположил он.

Авторы Александра Вишнякова