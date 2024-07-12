"Не блефует": На Западе испугались предупреждения Путина об Украине

Российский лидер Владимир Путин не блефует, говоря о возможных ударах по аэродромам, где могут находиться американские истребители F-16, предназначенные для Киева. На это обратил внимание полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод.

"Русские настроены очень серьёзно, а Путин не привык к блефу. Он не прибегает к стратегической двусмысленности, которая является западной концепцией, а не российской, так что русские всегда были предельно ясны. Они всегда выполняли свои обещания. Мы должны быть очень осторожны", — призвал он в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive.