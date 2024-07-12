"Не блефует": На Западе испугались предупреждения Путина об Украине
Полковник Бод: Путин не шутит, говоря об уничтожении F-16 на аэродромах в ЕС
Российский лидер Владимир Путин не блефует, говоря о возможных ударах по аэродромам, где могут находиться американские истребители F-16, предназначенные для Киева. На это обратил внимание полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод.
"Русские настроены очень серьёзно, а Путин не привык к блефу. Он не прибегает к стратегической двусмысленности, которая является западной концепцией, а не российской, так что русские всегда были предельно ясны. Они всегда выполняли свои обещания. Мы должны быть очень осторожны", — призвал он в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive.
По мнению Бода, истребители ВСУ имеют сложности с местами, где они имели бы возможность взлетать и садиться. Полковник указал, что F-16 более хрупкий, чем советские модели, способные подняться на территории любого аэродрома.
Ряд союзников Украины, а именно Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия, решили организовать поставки истребителей F-16 для Киева ещё в августе 2023 года. Но в рядах ВСУ не хватает специалистов, которые смогли бы управлять такой техникой. Тем не менее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что процесс передачи истребителей уже стартовал. При этом, по словам экспертов, все аэродромы Украины досягаемы для ударов. Путин предупреждал: ВС РФ будут уничтожать на Украине F-16 так же, как и другую западную технику, если Вашингтон решит передать их киевскому режиму.
Life.ru